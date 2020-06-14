الجامعة الأردنية: لا رفع للرسوم والمسجلون للصيفي ضمن المعدل

اكدت الجامعة الأردنية إنها لم تقرر رفع الرسوم الجامعية، وإن ما يتم تداوله حول تشكيل لجنة لرفع الرسوم غير صحيح، وإنها اتخذت أكثر من 46 إجراء لضبط النفقات لم يكن من ضمنها أي قرار يمس برسوم الطلبة، وإن أعداد المسجلين والمسددين للرسوم للفصل الصيفي ضمن المعدل السنوي الطبيعي.

وأشارت الجامعة، في بيان اليوم الأحد، إلى إن اللجنة المشكلة جاءت لدراسة أسعار البرامج الدراسية لجعلها منافسة مع ما هو مطروح في الجامعات الأخرى من برامج، وأن ذلك يأتي من باب خفض سعر هذه البرامج من خلال دراسة علمية مستفيضة.

ودعت الجامعة وسائل الاعلام إلى توخي الدقة والموضوعية فيما ينشر وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة.

وكان اتحاد طلبة الجامعة الأردنية قد أطلق مساء أمس السبت، حملة للمطالبة بحقوق طلبة الجامعة من خلال إطلاق وسم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تضمن عبارة # مش_دافع_للصيفي وتصدر قائمة الأكثر تداولا.

وتضمنت الحملة عدة مطالب، كان أبرزها رفض دفع الرسوم الجامعية للفصل الصيفي، والمطالبة بترصيد رسوم الخدمات والسكنات للفصل الماضي بحجة انهم لم يستفيدوا منها.

كما طالب الاتحاد بتخفيض رسوم الساعات لكل تخصص، لا سيما وان الطلاب أكملوا دراستهم للفصل الماضي إلكترونيا ولم تتكلف الجامعة أية أعباء في ذلك.

ودعا الاتحاد الطلبة لحضور المؤتمر الصحفي الذي تنظمه حملة المقاطعة اليوم الساعة الثامنة مساء عبر صفحة اتحاد الطلبة والقوائم الطلابية.