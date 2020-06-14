إلى وطني الكبير

عبد الحكيم عبد الناصر يرد على الملياردير القبطي الحاقد نجيب ساويرس الذي هاجم القائد الخالد: انت واموالك إلى مزبلة التاريخ
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