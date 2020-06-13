هزلت.. نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي يتحدى مصر السيسي "التي تعرف جيدا كيف يمكننا إدارة الحرب اذا حان وقتها"
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جرينتش+2 01:45
هزلت.. نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي يتحدى مصر السيسي “التي تعرف جيدا كيف يمكننا إدارة الحرب اذا حان وقتها”

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