اغلاق 13 منشأة سياحية وانذار 50 اخرى لعدم التقيد بالتدابير الوقائية

أغلقت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والاثار، والجهات المعنية الاخرى 13 منشأة، فيما تم مخالفة 11، وانذار 50 اخرى لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم السبت، ان لجان الكشف على المنشآت السياحية وعددها 12 لجنة، كثفت جولاتها التفتيشية والرقابية خلال الفترة الماضية، حيث تم الكشف على 104 منشآت سياحية خلال الايام الماضية ولغاية يوم امس الجمعة، وجرى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين والذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط والمحاذير التي وضعتها وزارة السياحة والاثار.

واضافت ان الجولات شملت مناطق، الصويفية، ام اذينة، خلدا، عبدون، شارع المدنية المنورة، شارع مكة، شارع الملكة رانيا، شارع زهران، اللويبدة، جبل الحسين، دوار الكيلو، مرج الحمام، الفحيص، ماحص، الزرقاء، وجرش، وعجلون، واربد.

وأشارت الوزارة الى ان الملاحظات التي رصدتها فرق التفتيش عند الكشف على 81 مطعماً سياحياً، و23 فندقاً، تمثلت بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة لتقديم خدمة الأرجيلة وفي اماكن تحضير الطعام في بعض المنشآت، وعدم التقيد بوجود اجهزة لقياس الحرارة، وعدم ارتداء الكمامات والقفازات، وعدم الالتزام بمعايير التعقيم والنظافة والتباعد الجسدي والاجتماعي، مبينة ان 12 منشأة استكملت متطلبات استقبال الزبائن، ووضع عليها اللاصق الخاص بذلك.

واوضحت ان فرق التفتيش ستواصل عملها خلال الايام المقبلة، وستتوجه فرق منها اليوم السبت، الى الجنوب للكشف على جميع المنشآت السياحية هناك، والتأكد من جاهزية المنشآت المشمولة ضمن برنامج “اردننا جنة – اردننا بخير ” في الكرك والبترا ووادي رم والعقبة.

وافادت بان كل لجنة من لجان التفتيش تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات السياحة والاثار والصحة والعمل والصناعة والتجارة، وامانة عمان الكبرى، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وجمعية المطاعم السياحية، وجمعية الفنادق الاردنية، والشرطة السياحية.

ودعت الوزارة اصحاب المنشآت السياحية الى الالتزام التام والتقيد بالدليل الارشادي حفاظا على سلامة منشآتهم والعاملين فيها وزبائنهم، وتدريب العاملين لديهم على التدابير الوقائية من خلال البرنامج التدريبي عبر الانترنت الذي اعلنت عنه الوزارة الاسبوع الماضي، والتعاون في نشر الوعي بأهمية الالتزام للحد من انتشار فيروس كورونا.