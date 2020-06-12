178 الف مشترك يتقدمون لامتحان التوجيهي مطلع تموز المقبل

يتقدم 178 الفا و 217 مشتركا ومشتركة لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة / الامتحان العام 2020، الذي ستبدأ اولى جلساته في الاول من شهر تموز المقبل وينتهي في الثالث والعشرين من ذات الشهر.

ويعقد الامتحان في 1846 قاعة موزعة على 720 مدرسة في مديريات التربية والتعليم كافة، اضافة الى 42 قاعة احتياط بواقع قاعة لكل مديرية لاي طارئ، بحيث تبدأ الجلسة الاولى للامتحان الساعة العاشرة صباحا، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وقال مدير ادارة الامتحانات العامة والاختبارات في وزارة التربية والتعليم علي حماد لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الخميس، إن المشتركين في الامتحان العام يتوزعون بواقع 104 الاف و 931 طالبا وطالبة من النظاميين، و 73286 من طلبة الدراسة الخاصة.

ويتوزع المشتركون على فروع التعليم بحسب حماد، بواقع 40554 طالبا وطالبة من النظاميين، و 22482 من طلبة الدراسة الخاصة في الفرع العلمي، و 53616 من الطلبة النظاميين و 37356 من طلبة الدراسة الخاصة في الفرع الادبي.

كما يبلغ عدد المتقدمين للامتحان من الطلبة النظاميين في الفرع الشرعي 46 طالبا وطالبة و 190 من طلبة الدراسة الخاصة، و 1666 من طلبة الدراسة الخاصة فقط في فرع الادارة المعلوماتية.

وبين حماد، ان 119 مشتركا من طلبة الدراسة الخاصة فقط سيتقدمون للامتحان في فرع التعليم الصحي، فيما سيتقدم للامتحان في الفرع الصناعي 3916 طالبا وطالبة من النظاميين، و 4338 من طلبة الدراسة الخاصة.

كما سيتقدم للامتحان 1197 طالبا وطالبة نظاميين في الفرع الزراعي ، و 1168 في الفرع الفندقي والسياحي، و 4434 في فرع الاقتصاد المنزلي.

كما سيتقدم للإمتحان، 2323 من طلبة الدراسة الخاصة في الفرع الزراعي ، و 1161 في الفرع الفندقي والسياحي و 3651 في فرع الاقتصاد المنزلي.

وأوضح حماد، ان 57 مشتركا سيتقدمون للامتحان في مراكز الاصلاح والتأهيل ومراكز الاحداث، موزعين على 9 قاعات، بالاضافة الى 485 مشتركا ومشتركة من الطلبة ذوي الاعاقة ، بواقع 122 من الصم، و 92 من الكفيفين، و94 من ذوي الاعاقة الحركية، و73 من ذوي الشلل الدماغي و104 مشتركين من ضعاف البصر، بالاضافة الى 10 مشتركين في مركز الحسين للسرطان.

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