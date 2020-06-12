“الصحة” تعلن اليوم الجمعة شفاء حالة واحدة، مقابل تسجيل 25 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 915

عمان 12 حزيران (بترا) – أعلنت وزارة الصحة تسجيل 25 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، منها حالتان محليّتان، و23 حالة غير محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 915.

وقد توزعت الحالات الـ 25 الجديدة بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: حالة واحدة مخالطة في مدينة الرمثا، وحالة واحدة مخالطة في محافظة العاصمة، و15 حالة لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في فنادق الحجر (13 من جمهوريّة مصر، و1 من المملكة العربيّة السعوديّة و1 من دولة الكويت)، إضافة إلى 8 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري وحدود جابر، أحدهم أردني، والبقيّة من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

وأشار الموجز إلى تسجيل حالة شفاء واحدة لهذا اليوم في مستشفى الملكة علياء، لافتا إلى إجراء 7718 فحصاً مخبريّاً اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 257149 فحصاً.

وجددت وزارة الصحّة التأكيد على الأشخاص الذين وصلتهم تنبيهات عبر تطبيق “أمان” لمخالطتهم أشخاصاً مصابين، بضرورة التوجّه فوراً للمراكز الطبيّة المختصّة لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن حالتهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.