تجمع جماهيري في دمشق تأييدا للاسد والجيش السوري، وتنديدا بـ"قانون قيصر" والحصار الغربي، وتأكيدا على الصمود
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جرينتش+2 05:29
هل ترد روسيا في ادلب على الصلف التركي في ليبيا ؟؟

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