ضبط رجل وفتاة اجنبية ظهرا بمقطع فيديو وبحوزتهما سلاح ناري

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، انه ورد للعاملين في الامن الوقائي فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله شخص وفتاة من جنسية اجنبية داخل احدى المركبات وبحوزة الفتاة سلاح ناري، حيث بوشر التحقيق في مقطع الفيديو لتحديد هويتهما .

واضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات جرى تحديد هوية الشخصين والقاء القبض عليهما وضبط السلاح الناري الذي كان بحوزتهما وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.

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