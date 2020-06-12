الخطوط الجوية الاردوغانية تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل بلا حجر صحي

أعلنت شركة الطيران التركية استئناف رحلاتها إلى تل أبيب في 24 حزيران يونيو الجاري، وتخطط تشغيل أربع رحلات أسبوعية.

وذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية أن “تيركيش ارلاين” تخطط لتشغيل أربع رحلات أسبوعية أيام الأحد والاثنين والأربعاء والجمعة.

وأوضحت الخطوط الجوية التركية أن القادم من إسرائيل غير ملزم بدخول 14 يوما في الحجر الصحي على عكس القادم من دول أخرى. وأي شخص يصل إلى مطار إسطنبول سيخضع لاختبار فيروس كورونا في الموقع ويتلقى استجابة بعد ثلاث ساعات، وإذا تبين أنه مريض، فسيتم نقله إلى مستشفى خاص للعلاج.

وقالت الصحيفة، عبر موقعها على الإنترنت، انه بعد عدة أشهر من التوقف جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، بدأت الشركة في إعادة رحلاتها إلى أوروبا على مراحل، حيث تخطط في 18 حزيران/يونيو بالفعل إدراج 40 وجهة على الرحلات الجوية من إسطنبول.

ومنذ 18 آذار/مارس، مُنع المواطنون الذين لا يحملون جواز سفر إسرائيلي من دخول البلاد، وتم إصدار هذا التوجيه بدون موعد نهائي، وفي غضون ذلك، تم إخطار شركات الطيران بأن الإرشادات المذكورة سارية حتى 1 تموز/يوليو.

وفي الأيام التي سبقت وباء كورونا، كانت معظم رحلات الشركة التركية هي رحلات متابعة، وبلغت نحو 85% من الرحلات القادمة من تل أبيب الى إسطنبول ومنها إلى وجهات مختلفة حول العالم، مثل الولايات المتحدة والشرق الأقصى.

الا انه ستبدو رحلات الترانزيت مختلفة الآن، سواء من حيث أوقات الانتظار في المطار أو في الاتفاقات بين الدول الخضراء التي لن تسمح بالمرور والدخول من دولة “حمراء”.

والبلد الأخضر هو البلد المنخفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا. لذلك لن تكون مسألة متابعة الرحلات سهلة وسيتعين على الرحلات الجوية التحقق مسبقا مما إذا كان مسموحا لها بدخول بلد الوجهة.