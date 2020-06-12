تجمع جماهيري في دمشق تأييدا للاسد والجيش السوري، وتنديدا بـ"قانون قيصر" والحصار الغربي، وتأكيدا على الصمود
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جرينتش+2 05:28
ارتفاع مبيعات فيلم «ذهب مع الريح» بعد منعه لاسباب العنصرية

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