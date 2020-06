ارتفاع مبيعات فيلم «ذهب مع الريح» بعد منعه لاسباب العنصرية

احتل فيلم “ذهب مع الريح” قائمة الأعلى مبيعا على موقع أمازون، وذلك بعدما سحب من العرض على منصة “HBO Max” على خلفية اتهامات وجهت للفيلم بأنه يتضمن “أوصافا عنصرية” وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات التى خرجت بعد مقتل المواطن الأمريكى من الأصول الإفريقية جورج فلويد، وتسبب حالة الهجوم على الفيلم فى مزيد من الفضول لدى الجمهور مشاهدة الفيلم.

وفيلم فيلم Gone With The Wind – “ذهب مع الريح” من إنتاج عام 1939، وتدور قصته حول الحرب الأهلية الأمريكية، كما أنه بطولة كلارك جيبل وفيفيان لى عن رواية مارغريت ميتشل الشهيرة التى تحمل الاسم نفسه، وقد حصل على 8 جوائز أوسكار من بينها جائزة الممثلة، هاتى ماكدانيال التى فازت بأول جائزة أوسكار لشخص أمريكى من أصل أفريقى.

ويعتبر الفيلم الذى يحكى قصة حب سكارليت أوهارا وريت بتلر خلال الحرب الأهلية الأمريكية، واحد من أكثر الأفلام شعبية على الإطلاق. ومع ذلك، فإن الفيلم مثير للجدل بشكل لا يصدق، حيث يضفى عليه طابع العبودية.

وفى وقت سابق، اختار معهد الفيلم الأمريكى ليكون الرابع فى قائمة الأفلام الأمريكية المائة الأفضل فى القرن العشرين، وحتى عام 2006 أصبح ثانى أعلى الأفلام فى تاريخ السينما الأمريكية من ناحية الإيرادات، وتشير أحداث الفيلم إلى انعكاسات الحرب الأهلية الأمريكية على المزارعين الجنوبيين.