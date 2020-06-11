وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 7 حالات، مقابل تسجيل 27 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 890
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جرينتش+2 11:04
وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 7 حالات، مقابل تسجيل 27 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 890

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