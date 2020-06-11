كتلة هوائية معتدلة الحرارة مرافقة لامتداد مرتفع جوي

تكون درجات الحرارة اليوم الخميس حول معدلاتها السنوية، إذ تكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خلال ساعات المساء.

وتستمر الأجواء غدا الجمعة معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، بينما يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة السبت، مع استمرار الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 15، وفي مرتفعات الشراة 27 – 12، وفي مناطق البادية 35 – 18، وفي مناطق السهول 29 – 17، وفي الأغوار الشمالية 35 – 19، والأغوار الجنوبية 38 – 22، وفي البحر الميت 37 – 21، وفي خليج العقبة 38 – 22 درجة مئوية.