المملكة السعودية "الــعــظــمـى" تجدد رفضها اعادة فتح سفارتها في دمشق.."لان الوقت لم يحن بعد"
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كتلة هوائية معتدلة الحرارة مرافقة لامتداد مرتفع جوي

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