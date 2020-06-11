عزل ثلاث عمارات سكنية وإغلاق شركة صرافة في عمّان

قال محافظ العاصمة، سعد شهاب، اليوم الخميس، إنه قد جرى أمس عزل عمارتين في ماركا، وثالثة في منطقة المهاجرين.

وأضاف شهاب في تصريح لقناة “المملكة” أنه جرى إغلاق شركة صرافة لاشتباه بإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولم يذكر شهاب مزيدا من التفاصيل.

سُجِّلت 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، امس الأربعاء، منها 12 حالة محليّة؛ ليصل إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 863 حالة، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وزارة الصحة قالت، إنها المرة الأولى التي تُسجل فيها أكثر من 10 إصابات محليّة منذ الوصول إلى مستوى “معتدل الخطورة” (الأزرق).

وتشمل الإصابات المحلية 11 حالة لمخالطين في عمّان، منهم 6 أبناء لمصابة، و5 مخالطين لطبيب مصاب، وحالة واحدة من مدينة الرمثا (زوجة سائق شاحنة).

أما الحالات غير المحلية، فتوزعت على 5 إصابات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهم أردني، والبقيّة من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، وكذلك حالة واحدة لأردني قادم من شيكاغو في الولايات المتحدة، ويقيم في أحد فنادق الحجر.