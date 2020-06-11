بدء التسجيل للامتحان الشامل اعتبارا من الأحد المقبل

أعلنت اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل عن بدء التسجيل لامتحان الشامل في الدورة الصيفية اعتبارا من الأحد المقبل حتى الأحد الموافق لـــ 28 حزيران.

وأكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتور عبدالله الزعبي أن الطلبة الذين سبق لهم التقدم بطلبات في الدورة الربيعية لعام 2020 والتي دمجت مع الدورة الصيفية 2020 هم مسجلون تلقائياً ولا حاجة لإعادة التقدم بطلبات جديدة لهذه الدورة.

وبين أن علامات الامتحان العملي اعتمدت لمن تقدم منهم للامتحان العملي في الدورة الربيعية التي التوقف السير بها بسبب جائحة كورونا.

ولتمكين الطلبة المتوقع تخرجهم على الفصل الدراسي الثاني من اجتياز الامتحان العملي، قال إن بإمكان الطلبة العودة إلى كلياتهم لاستكمال متطلبات التدريب العملي في المختبرات والمشاغل منذ مطلع تموز حتى 21 منه (ويستثنى من ذلك طلبة الكليات العسكرية) استناداً لأمر الدفاع رقم 7 وتعديلاته والقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي بهذا الشأن، وبإمكانهم التسجيل لدى كلياتهم خلال الفترة من 14 حتى 18 حزيران لتتمكن الكليات من ترتيب الاجراءات اللازمة لتدريب الطلبة وتوفير إجراءات السلامة العامة، لافتا إلى أن التدريب سيكون مجانياً وتتحمل الكليات التكاليف المترتبة على ذلك.

وعن مواعيد الامتحانات النظرية والعملية، أوضح الزعبي أن اللجنة العليا للامتحانات قررت عقد الامتحان العملي خلال الفترة من 5 حتى 11 آب المقبل، أما الامتحان النظري للورقة الأولى فسيكون يوم الأحد 16 آب المقبل وامتحان الورقة الثانية يوم الأربعاء الموافق 19 آب و الورقة الثالثة يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 24 و25 من الشهر نفسه.

وتقرر أيضاً أن تبدأ جميع الامتحانات النظرية والعملية عند الساعة التاسعة صباحاً، مع الأخذ بعين الاعتبار اية قرارات قد تصدر عن الحكومة بخصوص تطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يسجل للامتحان نحو 7500 طالب وطالبة من مختلف الفئات.

ودعت الجامعة الطلبة الذين سيتقدمون للامتحان على الدورة الصيفية لعام 2020 الدخول إلى الموقع الرسمي للجامعة للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالامتحان.