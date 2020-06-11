الحكومة تقر حوافز وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي ورسوم البلديات

عمان 11 حزيران (بترا)- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أخيراً منح مجموعة من الحوافز والخصومات والإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف، ورسوم المهن والإعلانات، ورسوم التحققات والعوائد،وإيجارات أملاك البلديات وأمانة عمان الكبرى.

وقرر المجلس منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة للمباني السكنية والزراعية وخارج التنظيم حسب تنظيم القطعة، سواء أكانت مستغلة من قبل مالكيها أو مؤجرة للغير بنسبة 10 بالمئة في حالة الدفع النقدي و15 بالمئة في حالة الدفع الالكتروني، وبالنسبة للمباني التجارية والصناعية ومتعددة الاستعمال والمنشآت السياحية والاستثمارية داخل وخارج التنظيم حسب تنظيم القطعة المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة بنسبة 20 بالمئة في حالة الدفع النقدي و25 بالمئة في حالة الدفع الالكتروني وذلك حتى نهاية العام الحالي.

وقرر المجلس الإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والاراضي والمعارف المتحققة عن السنوات السابقة في حال التسديد قبل نهاية يوم 31 / 12/ 2020 والسماح بتقسيط ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف على المكلفين حتى نهاية العام 2020 مع الاحتفاظ بالخصومات أو الإعفاءات الواردة في البنود الثلاثة الأولى.

وقرر المجلس بالنسبة للمكلفين الذين قاموا بتسجيل ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المترتبة عليهم قبل تاريخ صدور القرار فيتم ترصيد الخصومات والاعفاءات الممنوحة بموجب القرار لهم للعام المقبل على أن تحسم منها قيمة الخصم التشجيعي.

وقرر المجلس بالنسبة لرسوم المهن والإعلانات، تمديد مدة تجديد رخص المهن والرسوم والإعلانات للارمات على واجهات المحال التجارية حتى نهاية شهر حزيران الحالي دون أن يترتب على ذلك غرامات وتقسيط بقية رسوم اللوحات الاعلانية الخارجية المستحقة للعام 2020 بدفعه 25 بالمئة والباقي حتى نهاية العام الحالي 2020، على أن يتم إجراء عملية تسوية الرسوم المستحقة عن الأعوام الماضية أن وجدت مدة تجديد الترخيص لهذه اللوحات حتى نهاية شهر حزيران من العام 2020، وتقسيط رخص ممارسة المهن عن السنوات السابقة دون غرامات في حال التسديد قبل نهاية يوم 31 /12/ 2020، وإعفاء إصدار رخص ممارسة المهن من المنزل للسنوات الثلاث الأولى من الترخيص.

وقرر المجلس بالنسبة لرسوم التحققات والعوائد، منح خصم على رسوم التحققات والعوائد المترتبة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى على المكلفين بنسبة 20 بالمئة في حالة الدفع النقدي و25 بالمئة في حالة الدفع الالكتروني في حال القيام بالتسديد قبل نهاية يوم 31 كانون الأول من العام الحالي والسماح بتقسيط رسوم التحققات والعوائد حتى نهاية العام الحالي.

وقرر المجلس إعفاء مستاجري أملاك البلديات وأمانة عمان الكبرى عن فترة التوقف عن العمل حسب مدة التوقف بحد أعلاه 25 بالمئة من الأجور عن العام الحالي وفق ما يحدده المجلس البلدي أو مجلس أمانة عمان الكبرى وإعفاء أي من المستاجرين بنسبة 25 بالمئة في حال قيامه بتسديد المبلغ المترتب عليه عن السنوات السابقة قبل نهاية يوم 31 كانون الأول لعام 2020، مؤكداً أن لا يؤثر التقسيط في البنود أعلاه على الإعفاءات الممنوحة إذا كانت عملية التقسيط حتى نهاية العام الحالي 2020.

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