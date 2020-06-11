الجامعة الأردنية تنفي إغلاق مكتبتها أو تعليق الدوام فيها

نفت الجامعة الأردنية إغلاق مكتبتها اليوم، أو تعليق الدوام فيها، لوجود موظفة على كادرها مخالطة لمريض كورونا، ويجري الآن التحقيق في حيثيات هذه الإشاعة.

وأكدت الجامعة أن عمليات تعقيم المكتبة إجراء روتيني، ينسجم مع إجراءات السلامة العامة المتبعة في الجامعة.

وأشارت الجامعة في تصريح صحفي اليوم إلى أن المكتبة ملتزمة بخطة العودة للعمل وفق الدليل الإرشادي الصادر عن ديوان الخدمة المدنية، وهي الآن في المرحلة الثانية التي تتضمن نسبة دوام للموظفين تقارب 60 بالمائة.

وتؤكد الجامعة ضرورة الابتعاد عن الإشاعات التي تؤثر سلبا على سير العمل.

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