وزارة العمل تنفي زيادة رسوم تصاريح العمالة الزراعية

نفت وزارة العمل ما يتم تداوله بخصوص صدور قرار حكومي بإعادة رسوم تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية في قطاع الزراعة وقطاع المخابز إلى ما كانت عليه سابقاً أي 520 ديناراً.

وقال وزير العمل نضال البطاينة، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بناء على تنسيبه، تمديد العمل بتخفيض الرسوم إلى 320 ديناراً حتى تاريخ الأول من تموز المقبل ريثما تتم دراسة الموضوع بما ينظم سوق العمل وقد يتمخض عن الدراسة إعادة الرسوم لما كانت عليه أي 520 ديناراً أو تمديد قرار تخفيض الرسوم إلى 320 ديناراً”.

وأوضح البطاينة أن قرار تخفيض الرسوم التي هي بالأصل 520 ديناراً إلى 320 ديناراً هو قرار مؤقت كان قد تم اتخاذه في السابق وقد نسب الوزير للمرة الثانية بتمديد فترة هذا التخفيض ووافق مجلس الوزراء على هذا التمديد والذي قد يستمر أو لا يستمر حسب مخرجات الدراسة.

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