وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 6 حالات، مقابل تسجيل 18 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 863

عمان 10 حزيران (بترا)- أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأربعاء، منها (12) محليّة، و(6) غير محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 863.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن الحالات الجديدة توزعت كما يلي: 11 حالة لمخالطين في العاصمة منهم 6 أبناء لإحدى المصابات، و5 مخالطين لطبيب مصاب، وحالة واحدة من مدينة الرمثا (زوجة أحد سائقي الشاحنات)، و5 إصابات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهم أردني، والبقيّة من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، وحالة واحدة لأردني قادم من شيكاغو ويقيم في أحد فنادق الحجر.

كما سُجِّلت 6 حالات شفاء توزعت كما يلي: 5 حالات في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي.

ولفت الموجز إلى إجراء 5422 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 240 ألفاً و436 فحصاً.

وأشارت وزارة الصحّة إلى أنّ هذه المرّة الأولى التي يتمّ فيها تسجيل أكثر من عشر إصابات محليّة منذ وصول المملكة إلى مستوى “معتدل الخطورة” (الأزرق)، مبينة أنه في حال استمرّ تسجيل أكثر من عشر إصابات على مدى سبعة أيّام متتالية – لا قدّر الله – فسنعود إلى المستوى “متوسّط الخطورة” الذي ستتمّ خلاله العودة إلى الإجراءات المشدّدة وتمديد ساعات الحظر الجزئي، وفرض حظر التجوّل الشامل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى اتّباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بإجراءات الوقاية الصحيّة والالتزام، وارتداء الكمّامات، والحفاظ على التباعد الجسدي، خصوصاً في ظلّ التوسّع بفتح غالبيّة القطاعات.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى تحميل تطبيق “أمان” وتفعيله ليقوم بإرسال تنبيهات لهم في حال مخالطتهم أو اقترابهم من أشخاص مصابين، إذ أثبت التطبيق أهميّته في ضوء تمكّنه من الوصول لبعض الحالات المخالطة، وتسريع اكتشاف حالات الإصابة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة