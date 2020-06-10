تقديراً لعطائهم وتضحياتهم.. الملك يأمر بمنح سنة خدمة إضافية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية

عمان 10 حزيران (بترا) – أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بمنح سنة خدمة إضافية لجميع منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في نهاية خدمتهم.

وقال جلالة الملك في تغريدة على تويتر اليوم الأربعاء، بمناسبة يوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى: “اعتزازاً بجهود نشامى ونشميات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وتقديراً لعطائهم وتضحياتهم في الدفاع عن حمى الوطن، أمرتُ بمنح سنة خدمة إضافية لجميع منتسبي قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في نهاية خدمتهم. وكل عام وأنتم بخير”.

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