وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 6 حالات، مقابل تسجيل 18 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 863
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الجنرال الإسرائيلي عاموس جلعاد: خطة الضم خطر على أمننا القومي ويجب شطبها فورا

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