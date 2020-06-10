التلفزيون الإسرائيلي يزعم ان حكومة نتنياهو سوف تستثني منطقة الغور من خطة الضم خشية تدهور العلاقات مع الاردن
أهم العناوين
جرينتش+2 01:03
التلفزيون الإسرائيلي يزعم ان حكومة نتنياهو سوف تستثني منطقة الغور من خطة الضم خشية تدهور العلاقات مع الاردن

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني