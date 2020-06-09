وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 30 حالة، مقابل تسجيل 14 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 845

عمان 9 حزيران (بترا)- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الثلاثاء، منها 12 حالة غير محليّة، وحالتان محليّتان، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 845.

وقد توزعت الحالات الأربع عشرة الجديدة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على النحو الآتي: 4 إصابات لسائقي شاحنات غير أردنيين قادمين عبر حدود العمري، تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، و 8 حالات لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في أحد فنادق الحجر (6من الباكستان و 1 أمن أثيوبيا و 1 من روسيا)، إضافة إلى حالتين من الكوادر الصحيّة التي تعمل على رعاية المصابين بالفيروس في أحد المستشفيات.

كما سُجِّلت 30 حالة شفاء توزعت كما يلي: 10 حالات في مستشفى الأمير حمزة، و3 حالات في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، و17 حالة في مستشفى الملكة علياء.

وأشار الموجز إلى إجراء 6236 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 235014 فحصاً.

كما أشارت وزارة الصحة إلى أن أحد المصابين الذين تمّ اكتشاف حالتهم قبل بضعة أيّام كان يستخدم تطبيق “أمان” على هاتفه المحمول، وبفضل ذلك تمّ الوصول إلى 39 مخالطاً له، بعد أن قام التطبيق بإرسال تنبيهات لهم، داعية هؤلاء الأشخاص إلى مراجعة الجهات الصحيّة المختصّة لفحصهم والكشف عن حالاتهم.

ودعت الوزارة أيضا جميع المواطنين إلى تحميل تطبيق “أمان” بهدف حمايتهم، وتسهيل عمليّة تتبّع المخالطين، وتسريع اكتشاف حالات الإصابة.

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