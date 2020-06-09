ببغاوات هندية طربانة تغني على أنغام الغيتار/ فيديو

نشر عازف غيتار هندي مقطع فيديو على فيسبوك لحفلة مع اثنين من طيور الببغاء انضما إليه من عتبة النافذة.

وقرر الشاب جاتين تالوكدار، في مومباي، أن يلعب على الغيتار بالقرب من نافذته، وتفاجأ باثنين من الببغاوات البرية قدما لمشاركته الغناء.

وقال الشاب: “لقد تمكنت من أداء قطعة موسيقية لطالما أردت فعل ذلك منذ وقت طويل، لكني لم أتوقع أن يشاركني ضيفان الحفل”.

وغنت الببغاوات على أنغام الغيتار ما أثار إعجاب آلاف المستخدمين، حيث علق أحدهم: “الموسيقى تربطنا بطرق إلهية… استمر جاتين، وقال آخر: “هذا أفضل شيء رأيته خلال الحجر…”.

كانت الببغاوات البرية تزور هذا العازف لمدة أسبوع، وفي ذلك اليوم لم يكن يتوقع رؤيتها مجددا فقد نفذت مهن البذور التي كانت مخصصة لإطعامها.

وسمى جاتين طائري الببغاء “جيم وكايري”، كما عبر عن امتنانه للحجر الصحي الذي مكنه من التعرف على هذين الصديقين الجديدين.

https://web.facebook.com/1185561299/videos/10223202220822264/