اردوغان يُحرّض ترامب على حزب العمال الكردستاني ويتهمه بالوقوف مع منظمة انتيفا وراء الاضطرابات الامريكية الحالية!!!
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جرينتش+2 01:57
الحكم بالإعدام على جاسوس ايراني ساهم بمقتل قاسم سليماني

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