اردوغان يُحرّض ترامب على حزب العمال الكردستاني ويتهمه بالوقوف مع منظمة انتيفا وراء الاضطرابات الامريكية الحالية!!!

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس الإثنين، عن قلقه إزاء التعاون بين المسؤولين عن أعمال التخريب والنهب في أمريكا وحزب العمال الكردستاني شمال سوريا، وذلك في اتصال هاتفي جمعه نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول الرسمية التركية.

وذكرت الوكالة أن أردوغان أعرب لترامب عن “قلقه إزاء التعاون بين من يقفون وراء أعمال العنف والنهب بالولايات المتحدة وتنظيم “بي كا كا” الإرهابي شمالي سوريا”.

وأوضح الرئيس أردوغان، أن التعاون بين “بي كا كا/ي ب ك” الإرهابية ومنظمة “أنتيفا” المتطرفة أمر ذو دلالة.

وقال، في حوار تلفزيوني، مساء امس الإثنين، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك، خلال اتصال هاتفي جمع بينهما.

واضاف الرئيس التركي: “التعاون بين بي كا كا/ي ب ك، ومنظمة أنتيفا، الإرهابية أمر ذو دلالة، وأبلغت السيد ترامب بذلك، كما أن الدعم الذي يتلقونه هؤلاء ذو دلالات أيضًا”.

وتعليقا على مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على يد الشرطة، أفاد أردوغان بأن ذلك يعد “جريمة ناجمة عن عقلية عنصرية ولا يمكن لأي صاحب ضمير أن يقبل بهذا الأمر”.

وأشار أردوغان أنه أبلغ ترامب خلال الاتصال أن فقدان فلويد حياته جراء تدخل غير إنساني يعتبر حادثُا محزنًا، لافتًا إلى أن مثل هذا النهج العنصري يمارس ضد السود في بعض الأحيان وضد اللاجئين بأحيان أخرى.

وأردف:” نحن كمسلمين نواصل النضال من أجل حماية حقوق كافة البشر دون تمييز بين عرق ولون ودين ولغة ومعتقد”.

وكان قد أجرى الرئيسان اتصالا هاتفيا الإثنين بحثا خلاله التطورات الإقليمية وعلى رأسها الأزمة الليبية، وفقا للأناضول.

وتشهد أمريكا احتجاجات واسعة على خلفية مقتل الشاب، جورج فلويد، على يد أحد أفراد الشرطة في مدينة مينيسوتا الأمريكية، وقام بعض المحتجين بأعمال تخريب ما دفع ترامب لتحميل حركة “ANTIFA” المسؤولية ولوح بإدراجها كمنظمة إرهابية.