وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين شفاء 20 حالة، مقابل تسجيل 23 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 831
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وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين شفاء 20 حالة، مقابل تسجيل 23 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 831

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