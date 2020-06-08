نجاح الأجهزة الأمنية اللبنانية في تفكيك خلايا وشبكات إرهابية كانت تخطط لأشعال فتنة دموية خلال التظاهرات وسط بيروت
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جرينتش+2 05:05
نجاح الأجهزة الأمنية اللبنانية في تفكيك خلايا وشبكات إرهابية كانت تخطط لأشعال فتنة دموية خلال التظاهرات وسط بيروت

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