القبض على شابة تونسية محكوم عليها بالسجن 1277 سنة!!!

أعلنت وزارة الداخلية التونسية القبض على امرأة صادر بشأنها حكم بالسجن لمدة 1277 سنة.

وبحسب الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، فقد “ألقت المصالح المختصة القبض على امرأة، صادرة بشأنها 205 مناشير تفتيش وحكم بالسجن لمدة 1277 سنة”.

وأشارت الوزارة، في بيانها المنشور، أمس الاحد على صفحتها في “فيسبوك”، إلى إن “دورية تابعة لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بتونس، قد تمكنت من إلقاء القبض على امرأة تبلغ من العمر 28 سنة وقاطنة بولاية منوبة”.

ولفت البيان إلى أنه “صادر بشأن المتهمة 205 مناشير تفتيش في قضايا التحايل والسرقة وإصدار صكوك بدون رصيد، وهي محل 34 بطاقة جلب”.

وأكدت الوزارة أنه بمراجعة النيابة العمومية، فقد أذنت بالاحتفاظ بها واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها.