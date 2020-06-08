الفراية: البدء باستقبال 5 آلاف من العائدين عبر المعابر الجوية والبرية

قال مدير خلية إدارة الأزمة، العميد الركن مازن الفراية، إن مجموع المسجلين على المنصة المخصصة لعودة الأردنيين من الخارج بلغ نحو 17 ألف شخص للمنصة الجوية ونحو 5 آلاف شخص للمنصة البرية، وإنه بدئ يوم أمس الأحد لأول مرة استقبال المواطنين العائدين عبر ميناء نويبع إلى العقبة، حيث جرى استقبال 350 مواطنا ونقلهم إلى منطقة الحجر الصحي في البحر الميت .

وأضاف، في مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم الاثنين في دار رئاسة الوزراء، أنه سيجري يوم غد الثلاثاء استقبال 200 مواطن عائد من سوريا ولبنان، بالإضافة إلى استقبال 150 مواطنا عائدا من العراق يوم الخميس المقبل عبر معبر الكرامة الحدودي.

وبين أنه سيجري استقبال العائدين من المملكة العربية السعودية عبر 4 دفعات تشمل 1550 مواطنا من أصل 3500 شخص مسجلين عبر المنصة البرية وسيجري استقبالهم عبر معبر العمري، مشيرا إلى أنه بدأ اليوم وصول الرحلات الجوية ضمن المرحلة الثالثة لعودة الطلبة ومن تقطعت بهم السبل عبر مطار الملكة علياء الدولي، حيث يبلغ عدد الرحلات 18 رحلة موزعة على دول عدة.

وتوقع أن يبلغ العدد الكلي للقادمين عبر المعابر البرية والجوية نحو 5 آلاف شخص، مؤكدا استمرار الرحلات ما دام هناك سعة في مناطق الحجر الصحي.

وأوضح الفراية، أن عدم السماح للأردنيين بالعودة بمركباتهم الخاصّة يأتي كإجراء صحي احترازي، ومنعاً للتأخير على الحدود، ولوجود إجراءات طويلة لدخول السيارات تقتضي التأخير، وبالتالي قد تطول فترة تواجد المواطنين على الحدود، وقد يحدث ذلك اختلاطاً بين القادمين خصوصاً وأن هناك عائلات وأطفال ، وأن من يرغب بإدخال مركبته عليه القيام بشحنها، مؤكدا أن وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين تتولى عمليّة نقل الأردنيين إلى الحدود من الدول التي يتواجدون فيها.

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