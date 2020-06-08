أجواء حارة نسبيا رغم الانخفاض القليل على درجات الحرارة

تنخفض درجات الحرارة قليلا اليوم، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار أحيانا خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء غدا حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، في حين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة الأربعاء لتصبح حول معدلاتها العامة السنوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 17، وفي مرتفعات الشراة 29 – 16، وفي مناطق البادية 37 – 22، وفي مناطق السهول 33 – 20، وفي الأغوار الشمالية 37 – 21، والأغوار الجنوبية والبحر الميت 38 – 25، وخليج العقبة 41 – 24 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة