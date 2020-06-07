حركة الجهاد الاسلامي تنعي أمينَها العام السابق الدكتور رمضان شلح الذي قضى ليلة امس بعد صراع مرير مع المرض
أهم العناوين
جرينتش+2 11:09
مظاهرة عربية – يهودية حاشدة في تل أبيب رفضا للمخطط الاسرائيلي بضم مناطق في الضفة الغربية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني