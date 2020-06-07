حركة الجهاد الاسلامي تنعي أمينَها العام السابق الدكتور رمضان شلح الذي قضى ليلة امس بعد صراع مرير مع المرض
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كتلة هوائية حارة اليوم الاحد وانخفاض قليل غدا

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