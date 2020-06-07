ضبط اعتداء على ناقل رئيسي لمياه الشرب بمنطقة عين الباشا

قالت وزارة المياه والري، اليوم الأحد، إن أجهزة وطواقم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، قد ضبطت اعتداء لتزويد مزرعة وحظيرة للمواشي من أحد الخطوط الناقلة الرئيسية المزودة لمياه الشرب في لواء عين الباشا، على حساب حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب؛ حيث تم فصل الخط، وتصويب الوضع، وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة، أنه وبناء على معلومات توفرت حول وجود اشتباه بوجود اعتداء في منطقة عين الباشا نتيجة تراجع كميات المياه المزودة للمواطنين، تم تنسيق حملة أمنية مع متصرف اللواء، ورئيس مركز أمن عين الباشا حيث تم فصل الخط المسحوب لمسافة 1كم من خط (4 إنشات) لتزويد مزرعة، وإعادة تصويب الوضع، وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات القضائية؛ لاستكمال التحقيقات وإحالة القضية للقضاء.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه المواطنين، وصون حقوقهم المائية؛ كون هذه الاعتداءات تشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه.

وأكّدت أن الحملة ستستمر في عدد من مناطق المملكة؛ لإحكام السيطرة على كافة مصادر المياه ماضية بكل حزم وفاعلية.