حركة الجهاد الاسلامي تنعي أمينَها العام السابق الدكتور رمضان شلح الذي قضى ليلة امس بعد صراع مرير مع المرض
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جرينتش+2 11:09
حركة الجهاد الاسلامي تنعي أمينَها العام السابق الدكتور رمضان شلح الذي قضى ليلة امس بعد صراع مرير مع المرض

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