وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 15 حالة، مقابل تسجيل 11 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 795

اعلنت وزارة الصحة أن الأردن قد سجل اليوم السبت (11) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها (10) حالات غير محليّة، وحالة واحدة محليّة.

وبيّنت، في الإيجاز المنشور نصّا مساء السبت حول مستجدات الحالة الوبائية في المملكة، أن تفاصيل الإصابات قد توزّعت كما يلي: (9) منها إصابات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري؛ منهم (3) أردنيين، و(6) من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، وحالة لأردني قادم من الخارج (كازاخستان) يقيم في فنادق الحجر، وحالة مخالطة لأحد المصابين في محافظة العاصمة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (795) إصابة.

كما سجلت المملكة تعافي (15) حالة لهذا اليوم، منها (10) في مستشفى الأمير حمزة، و(5) في مستشفى الملكة علياء.

وقد أجرت وزارة الصحة عبر فرقها الطبية (4090) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (217905) فحوصات.