في خضم حرب استنزاف صامتة.. مقتل جندي تركي وإصابة آخر في إدلب امس الجمعة (دون اعلان) وآكار يهرع لتفقد قواته
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جرينتش+2 12:12
تصريحات مفاجئة لوزير الري المصري السابق حول دور إسرائيل التخريبي في أزمة سد النهضة/ فيديو

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