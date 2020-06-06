امانة عمان تدعو المواطنين للاستفادة من الخصم على ضريبة الأبنية والأراضي

دعت أمانة عمان المواطنين للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الذي تضمن منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة.

وبينت الأمانة اليوم السبت في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية أن قرار مجلس الوزراء منح خصومات للمباني السكنية سواء كانت مستغلة من مالكيها او مؤجرة للغير بنسبة (10 بالمئة ) في حال الدفع النقدي ، و(15 بالمئة ) في حال الدفع الإلكتروني، وذلك حتى نهاية العام ومنح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف للمباني التجارية المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة بنسبة 20 بالمئة في حال الدفع النقدي، و 25 بالمئة في حال الدفع الإلكتروني حتى نهاية العام.

كما تضمن القرار الإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المتحققة عن السنوات السابقة في حال التسديد قبل نهاية يوم 31/12/2020 ، والسماح بتقسيط ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف على المكلفين حتى نهاية العام 2020 مع الاحتفاظ بالخصومات الواردة في البنود الثلاثة السابقة . وفيما يتعلق بالمكلفين الذين قاموا بتسديد ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المترتبة عليهم قبل تاريخ صدور هذا القرار يتم ترصيد الخصومات والإعفاءات الممنوحة لهم بموجب القرار للعام المقبل على أن تحسم منها قيمة الخصم التشجيعي.

كما منح القرار خصم على رسوم التحققات والعوائد المترتبة على المكلفين بنسبة 20 بالمئة في حالة الدفع النقدي و25 بالمئة في حالة الدفع الإلكتروني في حال القيام بتسديد قبل نهاية يوم 31/12/2020 ، وسمح القرار بتقسيط رسوم التحققات والعوائد حتى نهاية العام الحالي 2020.

وقرر المجلس إعفاء مستأجري أملاك أمانة عمان الكبرى عن فترة التوقف عن العمل نتيجة جائحة فيروس كورونا وحسب مدة التوقف بحد أعلاه 25 بالمئة من الأجور عن العام الحالي 2020 وفق ما يحدده مجلس أمانة عمان الكبرى ، وإعفاء أي من المستأجرين بنسبة 25 بالمئة في حال قيامه بتسديد المبلغ المترتب عليه عن السنوات السابقة قبل نهاية يوم 31/12/2020 . ودعت أمانة عمان المواطنين للاستعلام عن ضريبة المسقفات والتحققات من خلال الرابط التالي https://bit.ly/378hiU0 والدفع إلكترونيا من خلال موقع أمانة عمان www.amman.jo واي فواتيركم ومن الحساب البنكي والبطاقات الائتمانية ومحافظ الموبايل الإلكترونية او نقدا من خلال أكشاك ونقاط بيع إي فواتيركم والبنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

وطلبت الأمانة من المواطنين في حال وجود أي استفسار التواصل مع أرقام هواتف مركز ( خدمات الدفع الالكتروني) ارضي 064616598وخلوي 0778523936 و 0778524547 و 0796813253 و 0796813402–

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