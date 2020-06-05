نيللى كريم تؤكد ان لديها “مشروع زواج” لكنه لم يتحقق بعد

على مدار الساعات القليلة الماضية، انتشر خبر زواج النجمة نيللى كريم من رجل الأعمال عمر إسلام، وهو الأمر الذى تداوله العديد من رواد السوشيال ميديا، لعدة أسباب منها النجاح والتواجد القوى لنيللى خلال شهر رمضان الماضى بمسلسل “بـ100 وش”، فضلا عن انفصالها خلال الفترة الماضية.

النجمة نيللى كريم، أكدت فى تصريحات صحفية، أنه عند زواجها ستعلن على الفور، مؤكدة أن هناك بالفعل مشروع قائم، لكنه لم يتكلل حتى الآن بالزواج أو حتى الارتباط الرسمى.

وعلقت نيللى على الخبر ساخرة: “والله لما هتجوز هقول.. مش هتجوز فى السر والله، دى مش طريقتى خالص”.

كانت النجمة نيللى كريم قد خضعت لسيشن صور جديد نشرته عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعى، ونال إعجاب جمهورها.

وقد تواجدت نيللى كريم خلال السباق الرمضانى الماضى بمسلسل “بـ 100 وش”، وحققت من خلاله نجاحا جماهيرىا كبيرا للغاية، وشاركها البطولة كل من آسر ياسين، ومصطفى درويش، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقى، وسلوى محمد على، ومحمد عبد العظيم وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى‏‎.

ومن أبرز عوامل نجاح نيللى هذا العام هو التغيير الكامل الذى قدمته فى مسلسلها الأخير، حيث اتجهت للدراما الكوميدية وحققت من خلالها نجاحا كبيرا، بعد سنوات طويلة قضتها فى عالم الدراما الرومانسية والتراجيدى.

يذكر أن النجمة نيللى كريم تزوجت مرتين من قبل، الزيجة الأولى كانت فى سن الـ17 عاما، ولديها أربعة أبناء، كريم 25 سنة، ويوسف 20 سنة، وسيليا 13 سنة، وكندة 8 سنوات.