فى ذكرى رحيلها.. الغيرة تنهى 15 عاما من زواج هدى سلطان وفريد شوقي

منذ خطوات هدى سلطان الأولى فى الفن وهى تخوض الكثير من المعارك، سواء مع أهلها الذين رفضوا دخولها مجال الفن، أو بعض ازواجها الذين انفصلت عنهم بسبب الغيرة من الفن، حيث انفصل عنها زوجها الأول محمد نجيب بسبب الغيرة بعد أن لمع نجمها فى سماء الفن، وتزوجت من بعده المنتج فؤاد الجزايرلى الذى انفصل عنها لنفس السبب، ومن ثم تزوجت من فؤاد الأطرش شقيق فريد الأطرش.

وتعد الزيجة الرابعة هى قصة الحب الحقيقية فى حياتها، حيث كانت من نصيب وحش الشاشة الفنان فريد شوقى، الذى خطفته منذ أول لقاء بينهما، فى فيلم “ست الحسن” الذى يعد أول أفلام التقت فيها بفريد شوقى، حيث فوجئت أمام الكاميرا بمشهد يجمعهما سويا ومارس فيه فريد الغزل عليها وانتهى بقبلة/ مما جعلها تثور وتترك موقع التصوير رافضة ماحدث حيث لم تتفق على ذلك مع المخرج، وحاول المخرج والمنتج تهدئة الأمر ووعدوها بإلغاء المشهد.

وفى اليوم الثانى فوجئت برسالة غرامية من فريد شوقى فى غرفتها، فانزعجت جدا وتشاجرت مع الفراش الذى سمح له بالدخول لغرفتها، وحينها ذهب فريد إليها ليعتذر منها ولكنها قابلته مقابلة سيئة، فصرخ فى وجهها “أنا عايز أتجوزك” وقد كان، وبعد الزواج أسسا شركة إنتاج أنتجت الكثير من الأفلام الناجحة مثل حميدو، وجعلونى مجرما، والنمرود وشاركوا سويا فيما يقرب من 20 فيلما كانوا فيه ثنائيا رائعا.

بعد نكسة يونيو عام 1967 سافر فريد شوقى الى تركيا وأصبح نجم تركيا الأول، وبدأت تنطلق الشائعات عن علاقاته الغرامية الأمر التى لم تتقبله هدى، وطلبت السفر معه لتركيا ولكنه رفض، فسافرت رغما عنه وهناك وجدته محاطا بالمعجبات فدبت الغيرة فى قلبها وطلبت منه النزول لمصر ولكنه رفض، فعادت وحدها وطلبت منه الطلاق.. حاول فريد أن يثنيها عن طلبها ولكنها أصرت على ذلك، وانتهت قصة حبهما بعد زواج دام خمسة عشر عاما أسفر عن انجاب بنتين هماناهد ومها.

تزوجت بعد ذلك هدى سلطان من المخرج حسن عبد السلام، وتوفت فى مثل هذا اليوم 5 يونيو عام 2006 بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.. رحمها الله.