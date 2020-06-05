تنبأ بانهيار الاتحاد السوفياتي.. عالم الاجتماع النرويجي “يوهان جالتونغ” يتوقع انهيار الامبراطورية الأمريكية هذا العام/ فيديو

يتوقع عالم الاجتماع السياسي النرويجي “يوهان جالتونغ” تسارع انهيار الامبراطورية الامريكية ليحدث هذا العام، بعد ان كان قد توقع في عهد بوش الابن حصوله عام 2025 .

وقد سبق ان تنبأ هذا العالم بالثورة الايرانية قبل عام من اندلاعها، وتنبأ بانهيار الاتحاد السوفييتي، وبأحداث 11 سبتمبر 2001 التي اشار فيها بأصابع الاتهام لدور خفي للموساد الاسرائيلي، مما أثار غضب الدوائر الصهيونية في العالم واتهمته بمعاداة السامية .

نترك لكم مشاهدة هذا الفيديو المهم والإستماع لما ورد فيه..

https://web.facebook.com/watch/?v=249663589696220