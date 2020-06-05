تنبأ بانهيار الاتحاد السوفياتي.. عالم الاجتماع النرويجي "يوهان جالتونغ" يتوقع انهيار الامبراطورية الأمريكية هذا العام/ فيديو
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جرينتش+2 11:29
تنبأ بانهيار الاتحاد السوفياتي.. عالم الاجتماع النرويجي “يوهان جالتونغ” يتوقع انهيار الامبراطورية الأمريكية هذا العام/ فيديو

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