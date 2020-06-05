ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا وبعده في اغلب مناطق المملكة

ترتفع درجات الحرارة اليوم الجمعة، لتسود أجواء حارة نسبياً في اغلب مناطق المملكة وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساءً الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في مناطق البادية.

وبحسب دائرة الارصاد الجوية تكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق ليلا ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ إرتفاع اخر ملموس على درجات الحرارة يوم غد السبت، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 4-5 درجات مئوية، ولتصبح الأجواء حارة نسبياً الى حارة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة جداً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة في شرق المملكة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء حارة نسبياً الى حارة في أغلب المناطق وحارة جداً في الاغوار والبحر الميت والعقبة يوم الاحد، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة يوم الاثنين المقبل، مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم العالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في شرق المملكة.

وتوقعت الارصاد الجوية بان تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم في عمان 32 – 20، وفي المناطق الشمالية 32 – 20 وفي المناطق الجنوبية 32 – 16 وفي المناطق الوسطى 29 -21 وفي العقبة 40 – 28 درجة مئوية.

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