وقف حظر التجول الشامل، والغاء نظام الفردي والزوجي للسيارات والتنقل بين المحافظات، وفتح المساجد والكنائس والمطاعم والمقاهي والاندية ودور الحضانة

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، انه في ضوء إعلان رئيس الوزراء بدء العمل بمصفوفة مراحل التعامل مع وباء كورونا، وبالاستناد إلى مؤشرات الخطر الصحي؛ إذ تمّ تسجيل أقل من عشر إصابات محلية يوميّاً على امتداد الأيام السبعة الماضية، فسيدخل الأردن ابتداءً من يوم السبت المقبل المستوى معتدل الخطورة.

وأعلن أنه سيتم فتح المساجد والكنائس أمام المصلّين لأداء جميع الصلوات، مع الالتزام بضوابط وقيود التباعد والوقاية التي تحددها وزارة الصحة ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات.

وأضاف أنه سيتم فتح الحضانات، مع الالتزام بالضوابط والقيود الصحيّة والوقائيّة، والمطاعم والمقاهي، والأندية والفعاليات الرياضية بدون جمهور، وقطاع الفندقة والضيافة والذي يشمل الفنادق، والنُزُل، بالإضافة لفتح المواقع السياحيّة لغايات السياحة المحليّة، والسماح بالطيران الداخلي.

وأوضح أن بعض القطاعات ستبقى مغلقة، منها؛ المدارس ورياض الأطفال، والجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب والمراكز الثقافيّة، وصالات الأفراح وبيوت العزاء، والأنشطة الشبابية (مثل المخيمات الكشفية وأي نشاط مخصص للشباب تتطلب طبيعته التجمع والتفاعل عن قرب)، ودور السينما، ومنشآت تنظيم الحفلات والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية والمهرجانات ،والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية.

وأكد أنه لن يتم تنفيذ أيام حظر شامل، خلال هذه المرحلة، وستكون الحركة مسموحة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ليلاً يومياً للمواطنين. وستكون ساعات فتح وعمل المنشآت، من الساعة السادسة صباحاً حتى الحادية عشرة ليلاً يوميًا.

وحول صلاة الفجر في المساجد، والتي ستكون ضمن ساعات الحظر، قال إنه سيسمح للمصلين بالذهاب إلى المساجد سيراً على الأقدام.

وأضاف أن التنقل سيكون مسموحاً بالسيارات الخاصة في جميع المحافظات، حيث سيتوقف العمل بالزوجي والفردي، ويسمح لوسائط النقل بالتنقّل بين المحافظات بسعة مقعديّة 50٪.

وأشار إلى أنه ستسمح بزيارة السجون ودور الرعاية. إلا أنه سيستمر منع حركة كبار السن فوق 70 عاماً، ومن يعانون من أمراض مزمنة. كما سيستمر وقف فعاليات الزفاف والجنازات والعزاء.

وأكد أن الإجراءات تخضع للتتقيم والمراجعة المستمرة، وترتبط بالحالة الوبائية ومؤشرات الخطورة الصحية، وبالتالي فهي عرضة للتغيير بمرونة ووضوح كما تحدد وثيقة المصفوفة.