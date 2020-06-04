الغاء حظر التجول الشامل ونظام الفردي والزوجي للسيارات، وفتح المساجد والمطاعم والمقاهي والاندية ودور الحضانة
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جرينتش+2 08:08
موسكو: سوريون تابعون لـ”النصرة” يقاتلون في ليبيا والوضع يقلقنا

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