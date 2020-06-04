حواتمة مُعزياً: فقدنا برحيل اليوسفي مناضلاً وصديقاً ورفيقاً عزيزاً

بعث نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتعازيه الحارة ومشاعره الصادقة إلى أبناء الشعب المغربي الشقيق وإلى عموم قواه السياسية والوطنية والاجتماعية، وفي مقدمها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برحيل المناضل العربي القومي، والمغربي المعروف، عبد الرحمن اليوسفي، رئيس وزراء المغرب السابق، في مرحلة التناوب الديمقراطي، وأحد كبار قادة حركة التحرر العربية، ومن أهم زعماء الحركة الوطنية المغربية في مقاومة الاحتلال وبناء دولة الاستقلال.

وقال حواتمة لقد ربطتنا بالراحل الكبير علاقات نضال عميقة، التقينا خلالها مطولاً وتباحثنا في الشؤون العامة لشعوبنا العربية ونضالاتها من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وبناء الدولة الوطنية، وصون ثروات شعوبنا وطاقاتها العلمية وكفاءاتها المختلفة.

وختم حواتمة بالتأكيد أن رحيل الصديق الوفي لشعب فلسطين الرفيق العزيز عبد الرحمن اليوسفي خسارة كبرى لفلسطين ولعموم الشعوب العربية وحركات التحرر في العالم. لقد كان قامة وطنية يعتز بها شعبها، كما نعتز بصداقتها.. اننا نفتقده، ولن ننساه.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة