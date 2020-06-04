بعد مقاومة احدهم.. ضبط مطلوبين بحوزتهم أسلحة نارية

ألقى العاملون في إدارة البحث الجنائي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، القبض على عدد من الأشخاص المطلوبين.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه تم القبض على شخص مطلوب بستة طلبات أحدها شروع بالقتل، في البادية الجنوبية، بعد أن أبدى مقاومة شديدة، وضُبط بحوزته سلاح ناري.

وفي جنوب العاصمة، وبالتنسيق مع مديرية الشرطة والأمن الوقائي، ألقي القبض على أحد الأشخاص المشتبه بهم بعد ورود معلومات حوله، وضبط بداخل منزله ستة أسلحة نارية وكمية من الذخيرة، فيما ألقي القبض على شخص بحقه 101 طلب قضائي بعد تحديد مكان تواجده في محافظة إربد.

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