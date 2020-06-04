بدء الاختبارات المدرسية النهائية للصفوف من الرابع حتى الحادي عشر

بدأت اليوم الخميس الاختبارات النهائية المدرسية لطلبة الصفوف من الرابع الأساسي وحتى الحادي عشر الأردنيين وغير الأردنيين، بمن فيهم أبناء الأردنيات في المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية والمدارس التابعة لوزارة الأوقاف.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة وليد الجلاد إن الاختبارات ستجرى عبر منصة درسك التي أطلقتها الوزارة ضمن منظومتها للتعليم عن بعد، منذ تعليق دوام المدارس في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

و أشار الجلاد إلى أن دخول الطلبة إلى المنصة لتقديم الاختبارات سيكون متاحًا من الساعة العاشرة صباحًا ولغاية الساعة السادسة مساء، وباستخدام الرقم الوطني للطلبة الأردنيين والرقم التعريفي للطلبة غير الأردنيين وأبناء الأردنيات.

و بين أن الاختبارات التي ستتم عن طريق جلسات مدة كل جلسة ساعتان تشمل الجلسة مادة دراسية واحدة أو أكثر، وبأسئلة موضوعية من نوع اختيار من متعدد.

وتشمل الاختبارات محتوى ومهارات المادة الدراسية للفصل الدراسي الثاني بأكمله.

ونوهت الوزارة إلى ضرورة استكمال الطلبة للإجابة عن الأسئلة جميعها قبل الخروج من الامتحان؛ لأن النظام لا يسمح للطالب العودة إلى الاختبار بعد الخروج منه لأي سبب من الأسباب.

و بينت أن الاختبارات على منصة درسك مجانية بالكامل ولا يتم الخصم من حزم الإنترنت، مؤكدة أنه في حال رصد المعلمون والمعلمات علامة نهائية لأي طالب أو طالبة فسيتم اعتمادها من قبل الوزارة.

وتنتهي الاختبارات بحسب البرنامج المعلن سابقًا يوم الأحد الموافق للرابع عشر من حزيران الجاري.