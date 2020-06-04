أجواء معتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت

تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية، وتسود أجواء معتدلة الحرارة اليوم الخميس في أغلب المناطق، تكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ غدا الجمعة ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، وتصبح الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 15، وفي مرتفعات الشراة 25 – 14، وفي مناطق البادية 33 – 19، وفي مناطق السهول 28 – 17، وفي الأغوار الشمالية 35 – 20، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت 37 – 24، وفي خليج العقبة 37 – 23 درجة مئوية.