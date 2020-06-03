وزارة العمل: بطلان قرار صاحب العمل بعدم تجديد عقود العاملين

قالت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل، مارينا الحنيطي انه يتوجب على اصحاب العمل الذين يستخدمون عمالا اردنيين بعقود عمل محددة المدة تجديدها تلقائيا ولمدد مماثلة حتى انتهاء العمل بقانون الدفاع وذلك للعقود التي انتهت اعتبارا من تاريخ 2020/4/30 او التي ستنتهي بعد هذا التاريخ شريطة ان تكون قد جرت العادة على تجديد عقد العامل الاردني ثلاث مرات فاكثر قبل ذات تاريخ .

واوضحت الحنيطي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، ان اي قرار من صاحب العمل ما بين فترة 30 / 4 /2020 وتاريخ انتهاء العمل بقانون الدفاع يتضمن انهاء خدمات أي عامل أردني بعقد محدد المدة يعتبر مخالفا للقانون ويلزم صاحب العمل بإعادة العامل الى عمله وتجديد عقده لمدد مماثلة لحين انهاء العمل بقانون الدفاع الا اذا تم الاتفاق على مدة اطول.

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