البنتاغون يدفع بـ 1600 عنصر من الجيش لمواجهة المحتجين الذين يحاصرون البيت الابيض في واشنطن ويطالبون ترامب بـــــــالرحيــــل
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جرينتش+2 02:37
وزارة العمل: بطلان قرار صاحب العمل بعدم تجديد عقود العاملين

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