محكمة أمن الدولة تعقد جلسة بقضية الدخان وتستمع إلى 5 شهود



عمان 3 حزيران (بترا)- عقدت محكمة أمن الدولة جلسة جديدة للنظر بقضية “الدخان”، واستمعت إلى 5 شهود إثبات نيابة عامة، مع اتخاذ اجراءات السَّلامة العامة كافة.

وتشكلت هيئة المحكمة، التي عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المحكمة العميد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، وعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس.

وقرر رئيس المحكمة رفع جلسة قضية الدخان إلى يوم الثلاثاء المقبل، لاستكمال سماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة.

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