تحويلات ضمن مشروع الباص السريع بين مدينتي عمان والزرقاء

أعلنت وزارة الاشغال العامة والاسكان بالتعاون مع ادارة السير أنها ستقوم بإجراء تحويلات ضمن أعمال مشروع الباص السريع التردد بين عمان – الزرقاء/ الحزمة الأولى والثانية للمنطقة الواقعة بين المحطة وجسر عين غزال والتي ستبدأ في المسرب القادم من عمان باتجاه الزرقاء، اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء يوم غد الخميس.

كما قررت الوزارة، بحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء، تحويل السير في نفس المنطقة للسير من الزرقاء باتجاه عمان اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء يوم السبت المقبل. وتتضمن التحويلات، تحويل السير القادم من الزرقاء باتجاه المحطة بالانحراف يمينا الى حي ابو علياء وصولا الى مسجد القدومي وينحرف يسارا باتجاه المحطة او يمينا باتجاه طبربور.

وينبغي على السير القادم من طبربور باتجاه الزرقاء الانحراف يمينا باتجاه إشارات المسلخ وثم يسارا ليسلك الطريق المحاذي لمسار سكة الخط الحديدي الحجازي الاردني وصولا الى طريق الاتوستراد القائم بجانب محطة محروقات فلسطين.

كما يجب على السير القادم من المحطة باتجاه الزرقاء من إشارات المسلخ الانحراف يمينا ثم يسارا ليسلك الطريق المحاذي لمسار سكة الخط الحديدي الحجازي الاردني وصولا الى طريق الاتوستراد القائم بجانب محطة محروقات فلسطين.

وقررت الوزارة تحويل السير القادم من المحطة باتجاه طبربور باتخاذ طريق المسلخ ثم يمينا ثم يسارا ليسلك الطريق المحاذي لمسار سكة الخط الحديدي الحجازي الاردني الى ما بعد محطة التنقية حيث ينحرف يسارا سالكآ الجسر القوسي او العودة الى اشارة المسلخ باتجاه طبربور.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة